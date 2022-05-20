Тегеран, , 08:25 — REGNUM 19 мая министр культуры и исламского просвещения Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили и министр культуры Катара шейх Абдулрахман Аль Тани встретились на Тегеранской Международной книжной ярмарке (TIBF), поскольку Катар был выбран в качестве специального гостя текущего издания. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время встречи Эсмаили указал на давние культурные отношения и общность двух стран, назвав визит эмира Катара в Иран на прошлой неделе свидетельством глубоких культурных, исторических, политических и экономических отношений.

Шейх Абдулрахамн Аль Тани прибыл в Тегеран, чтобы изучить возможности укрепления культурных связей с Ираном. В то же время совет министров Катара одобрил культурное соглашение между Ираном и Катаром на 2022 и 2023 годы.

Защита интеллектуальной собственности в соответствии с внутренним законодательством каждой страны является одним из наиболее важных положений соглашения.