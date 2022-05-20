Тегеран, , 08:26 — REGNUM 19 мая министр иностранных дел Ирана заявил, что венская сделка находится в пределах досягаемости, однако американским властям необходимо действовать рационально для достижения соглашения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан Mid.ru

В телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан подтвердил серьезную решимость страны достичь хорошей, прочной и устойчивой сделки с соблюдением красных линий. Он также высоко оценил позицию Москвы в данном отношении.

Иранский дипломат упомянул, что правительство Исламской Республики направило в парламент соглашения о культурной и информационной безопасности между Ираном и Россией и приветствовало аналогичную меру российской стороны.

Высокопоставленный дипломат подтвердил позицию Ирана по отказу от применения военных средств и санкций, а также по поддержке прекращения огня и возвращению за стол переговоров.

«Исламская Республика Иран поддерживает любые дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине и готова выступить посредником в этом отношении», — отметил Амир Абдоллахиан.

Министр иностранных дел России Лавров подчеркнул важность отношений Тегерана и Москвы и заявил, что реализация подписанных документов между двумя странами является приоритетной для Москвы. Он пообещал, что лично будет следить за этим вопросом до достижения результата.

Министр иностранных дел России также подчеркнул, что Москва всегда поддерживала и прилагала усилия для достижения справедливой сделки, отвечающей требованиям Ирана.