Тегеран, 20 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. 19 мая посольство Исламской Республики Иран в Пакистане, категорически отвергая обвинения в причастности Тегерана к недавним инцидентам в Карачи, предупредило, что некоторые элементы пытаются нанести ущерб прочным братским связям между двумя государствами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Пресс-служба посольства Ирана в заявлении отметила: «Посольство Исламской Республики Иран в Пакистане категорически отвергло и отрицает необоснованные утверждения. Обвинения были выдвинуты публично в средствах массовой информации без предоставления каких-либо доказательств или документов, что совершенно непрофессионально и неприемлемо».

«Считается, что те, кто действует таким образом, дают неправильный адрес и проецируют ложную вину. Несомненно, третья сторона стремится разрушить братские и дружественные отношения между Ираном и Пакистаном. Официальным лицам и представителям средств массовой информации рекомендуется не попадаться в ловушку врагов», — говорится в заявлении.

Далее в послании подчеркивается, что представителям средств массовой информации и журналистам, ищущим правду, необходимо получать данные по официальным каналам и из заслуживающих доверия источников.