Барнаул, 20 мая, 2022, 07:18 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о том, что в период с 21 по 23 мая 2022 года в большинстве территорий региона сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами высокая пожароопасность (4 класс).

22.mchs.gov.ru Природный пожар в Алтайском крае

Скорость ветра при этом составит до 15 метров в секунду, с порывами до 17-22 метров в секунду. В условиях повышенной пожароопасности и ветренной погоды любое возгорание может привести к быстрому распространению и развитию огня.

«Запрещено разводить костры, сжигать мусор или траву, готовить пищу на открытом огне и так далее. Напоминаем, что с 27 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима установлена административная ответственность», — информируют спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС России по Алтайскому краю принимаются меры по стабилизации пожарной обстановки. Проводятся рейды с использованием беспилотной авиации. На базе главка организована работа постоянно действующего оперативного штаба.

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