Тегеран, 20 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Статистика за 2022 год показывает, что Иран является третьим по величине производителем мёда в мире после Китая и Турции, заявило Иранское общество пчеловодства. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 мая.

Мед

Выступая на съезде по случаю Всемирного дня пчел в иранском городе Карадж, глава Иранского общества пчеловодства Голам-Хосейн Тахмасеби призвал к увеличению числа пчеловодов и расширению производства мёда в стране.

Он отметил, что в 1400 персидском году (март 2021 — март 2022) в Иране было произведено 111 000 тонн меда, что на 3000 тонн меньше, чем годом ранее, однако количество сот увеличилось до 11 миллионов, что вывело Иран на пятое место в мире.

Тем не менее, по словам Тахмасеби, Иран занимает 35-е место в мире по средним производственным показателям.

«Иранцы потребляют 1,313 килограмма меда на душу населения в год», — отметил он, подчеркнув, что этот показатель составляет почти половину потребления на душу населения в развитых странах, однако выше, чем во многих развивающихся странах.

Он выделил использование пестицидов в качестве основной причины сокращения популяции медоносных пчел.

Тахмасеби, который также возглавляет исследовательский отдел Научно-исследовательского института животноводства ИРАНА (ASRI), предостерег от чрезмерного использования пестицидов в Иране, что серьезно угрожает популяции пчел в стране.