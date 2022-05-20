Тегеран, 20 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. 19 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число ежедневных смертей от коронавирусной инфекции за последние сутки составило 9 человек, в результате чего общее число погибших от респираторных заболеваний в стране с начала пандемии достигло 141 253 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным министерства, за последние 24 часа было зарегистрировано 280 новых случаев заражения, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 7 229 354. Сообщается, что 44 человека были госпитализированы.

Еще 731 человек в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии. К настоящему времени 7 028 492 пациента с COVID-19 был полностью вылечены или выписаны из больниц.

Министерство здравоохранения также сообщило, что на данный момент64 473 721 иранец получил первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 762 530 человек прошли повторную вакцинацию.

Ежедневные случаи заражения от COVID-19 в последние недели в Иране снижаются благодаря программе массовой вакцинации по всей стране.

За последние две недели число ежедневных смертей стало однозначным, и в настоящее время ни один город не помечен как красный или оранжевый. Оба цвета представляют высокий уровень заражения в соответствии с системой цветовой кодировки.