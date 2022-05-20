Тегеран, 20 мая, 2022, 09:33 — ИА Регнум. 19 мая глава Организации содействия торговле Ирана заявил, что официальные лица Омана полны решимости расширять торговые отношения с Тегераном на всех уровнях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Алиреза Пейманпак, который в настоящее время возглавляет торговую делегацию с визитом в Оман, сделал комментарий на своей странице в Twitter.

Он написал, что поездка в Оман и уникальная встреча министров промышленности и транспорта, а также глав Центрального банка Омана и торговой палаты Ирана показывают, что соседняя страна полна решимости развивать торгово-экономические связи.

В своем посте в Twitter иранский представитель также упомянул о запланированном визите президента Ирана Ибрагима Раиси в Оман и отметил, что этот визит, безусловно, откроет новую страницу в региональных отношениях.

Пейманпак, однако, не назвал точную дату визита президента Исламской Республики.