Москва, 20 мая, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Эпидемический процесс SARS-CoV2 может активизироваться в России осенью. Такое заявление сделала 19 мая замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Специалист пояснила, что коронавирусная инфекция всё сильнее приобретает характерные черты сезонной, поэтому новой волны заболеваемости можно ожидать осенью. В осенне-зимний период происходит сезонный подъём заболеваемости многими респираторными инфекциями, например гриппом. Теперь в их число может войти и коронавирус SARS-CoV2.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что коронавирус станет уже не пандемическим, а эпидемическим проявлением вируса. Это означает, что он останется надолго, даже после окончания пандемии.