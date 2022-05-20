Москва, , 07:09 — REGNUM Концертная бригада ансамбля песни и пляски Южного военного округа (ЮВО) выступила перед военнослужащими медицинского отряда специального назначения, участвующего в Запорожской области в военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Артисты фронтовой концертной бригады госфилармонии Марийской АССР в гостях у летчиков 3-го Украинского фронта. 1944

Для благодарных слушателей на концерте прозвучали знаменитые отечественные композиции, всемирно известные шлягеры. В вокальную программу ансамбля также вошли патриотические песни собственного сочинения.

пресс-служба Минобороны РФ «Гастрольный тур ансамбля песни и пляски ЮВО проходит в пунктах временной дислокации войск и в ближайшее время артистам предстоит дать ещё несколько концертов. В том числе для военнослужащих, выполняющих боевые задачи на передовой».

Как сообщало ИА REGNUM, из аэропорта Грозный (Северный) в Донбасс вылетела очередная группа добровольцев, которых напутствовали председатель парламента ЧР Магомед Даудов и министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов.

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