Тегеран, 20 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Иран имеет преимущество в производстве беспилотных летательных аппаратов в регионе, что позволяет стране удовлетворять свои потребности, сотрудничая с другими региональными государствами в производстве разведывательных беспилотников, заявил высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRINN 19 мая.

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Бригадный генерал Аболфазл Шекарчи сделал этот комментарий в интервью новостной сети Исламской Республики Иран. Он сослался на последнюю поездку начальника штаба вооруженных сил генерал-майора Мохаммада Багери в Таджикистан ранее на этой неделе.

Шекарчи отметил, что такие поездки осуществляются в рамках иранской дипломатии безопасности и обороны на региональном и международном уровнях, подчеркнув, что подобные визиты приносят новые достижения как Ирану, так и целевым странам.

Комментируя визит генерала Багери в Таджикистан, он сообщил, что обсуждения в основном касались борьбы с региональным и международным терроризмом. Подчеркнув, что в этом отношении было достигнуто хорошее соглашение, он также заявил, что США стремятся распространить террор в Западной и Центральной Азии.

По словам пресс-секретаря, Тегеран и Душанбе также договорились усилить безопасность границ, провести совместные учения и сотрудничать, среди прочего, в борьбе с организованной преступностью.