Челябинск, 20 мая, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В Челябинске два депутата городской думы заработали за 2021 год более 200 млн рублей. Об этом говорится в опубликованных представительным органом сведениях о доходах и имуществе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Илья Мительман заработал 222,32 млн и сохранил титул самого богатого депутата. У него есть две квартиры, два жилых дома, нежилое здание, часть жилого дома, забор, гараж, два участка земли некий объект незавершённого строительства. Его супруга не заработала ничего. Она имеет квартиру, два машиноместа, а также кондоминиум в Израиле.

А Виталий Рыльских получил доход почти 210 млн рублей. У него из недвижимости есть три участка земли, квартира, четыре нежилых здания и доли в разных объектах недвижимости.