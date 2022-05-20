Чита, 20 мая, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Уровень регистрируемой безработицы в Забайкальском крае снизился на 2 процентных пункта до 1,2%. Уровень общей безработицы на 1 апреля составил 9,7%, что на 1% ниже, чем в 2020 году. Об этом губернатор региона Александр Осипов известил 19 мая на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда под председательством зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.

Бен Шан. Безработица

Всего, по словам Осипова, с начала 2022 года в крае трудоустроено 3088 человек, то есть 38,5% от состоящих на учете. Этот показатель вырос по сравнению с 2021 годом на 11,2%. Безработными сейчас признаны 6234 человека. Это на 10 тысяч меньше, чем в 2020 году. Численность вакансий составляет 12 700 единиц.

Глава региона отметил, что в каждом районе и за каждым предприятием закреплен куратор центра занятости, работодателям оказывается методическая помощь, работникам предлагаются варианты трудоустройства.

«На 2023 год запланирована модернизация отделов занятости, на эти работы средства уже предусмотрены. Для снижения напряженности на рынке труда из федерального бюджета Забайкалью выделено на дополнительные мероприятия 233,5 миллиона рублей для сохранения занятости 3398 человек. И работников, и людей, стоящих на учете, об этом уведомляем. Хотим использовать эти возможности в теплое летнее время преимущественно для выполнения общественных работ, обучения», — пояснил глава Забайкалья.

Татьяна Голикова отметила, что в текущих условиях также необходимо работать на опережение — когда службы занятости помогают в трудоустройстве граждан, которые находятся под риском увольнения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, несмотря на пандемию коронавируса, благодаря различным мерам поддержки в 2021 году удалось достичь допандемийного уровня безработицы.

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