Тегеран, , 09:05 — REGNUM Исламская революция принесла миру религиозную демократию, результаты которой должны быть направлены на воссоздание великой исламской цивилизации, заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде на семинаре в городе Мешхед. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 мая.

Исламская революция Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Двухдневный семинар стартовал 18 мая. Участники мероприятия ставят на повестку дня способы распространения ислама в мире.

Хатибзаде указал на изменения, происходящие в сфере коммуникации, и отметил, что для того, чтобы оказывать большое влияние, организации должны распознавать свою аудиторию и инструменты, которые они могут использовать для передачи своих сообщений.

Он подчеркнул, что Международный университет Аль-Мустафы является одним из учреждений, активно занимающихся религиозными исследованиями и распространением культуры.

Семинар в Мешхеде был организован городским филиалом Международного университета Аль-Мустафы.