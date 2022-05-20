Мадрид, 20 мая, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес провёл встречу с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, находящейся в бегах. Об этом пишет агентство EFE.

Цитата из видео на YouTube Светлана Тихановская

В ходе встречи во дворце Монклоа Санчес выразил Тихановской поддержку за её «деятельность в поддержку демократии» в Белоруссии.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и ситуацию вокруг Украины.