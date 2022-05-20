Тегеран, , 10:24 — REGNUM 9-я Международная выставка горнорудной и горнодобывающей промышленности, перерабатывающего и сопутствующего оборудования стартовала в городе Керман на юго-востоке Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Эмада Амирипура, управляющего директора юго-восточной Международной выставочной компании, на выставке представлены достижения 140 горнодобывающих компаний, 20 наукоемких фирм и 20 иностранных компаний.

Мехди Хоссейни, глава Департамента промышленности, шахт и торговли Кермана, также выступил на церемонии. Он отметил, что провинция Керман обладает 8 миллиардами тонн минеральных ресурсов и 42 идентифицированными минеральными продуктами, подчеркнув, что в этой провинции добывается свыше 129 миллионов тонн минеральных ресурсов, что составляет более 24 процентов от общего объема добычи на шахтах по всей стране.

Хоссени объяснил, что провинция Керман в настоящее время является центром производства стали в Иране в результате усилий по созданию перерабатывающих производств в соответствии с седьмым национальным планом развития.

Чиновник сообщил, что провинция планирует в ближайшие три года произвести в Иране не менее 55 миллионов тонн стали. По его словам, для достижения этой цели необходимо увеличить производство железорудного концентрата, окатышей, губчатого железа и железных слитков.