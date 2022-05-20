Тегеран, 20 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. 19 мая министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявил, что разногласиям между Ираном и арабскими странами нет оправдания, в связи с чем его страна призывает другие арабские государства поддерживать хорошие и сбалансированные отношения с Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Мекдад сделал эти комментарии в интервью сирийскому новостному каналу Alikhbaria Syria.

Он отметил, что враги Сирии развязали войну против страны и распространили в ней терроризм. Мекдад также подчеркнул, что освобождение Голанских высот от израильской оккупации является главной политической повесткой дня Сирии.

Сирийский дипломат тем временем выразил поддержку палестинскому делу и борьбе его народа за освобождение своей земли от израильской оккупации.

Мекдад также упомянул о присутствии США в Сирии, назвав его незаконным. Он подчеркнул, что американское присутствие подходит к концу, а оккупированные части Сирии вскоре вновь вернутся под суверенитет сирийского правительства.

Он также осудил США за то, что они оказывают давление на арабские страны, чтобы помешать им поддерживать связи с Дамаском.