Тегеран, , 11:02 — REGNUM 19 мая президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Исламская Республика и Куба обладают различными возможностями и должны использовать их для расширения сотрудничества в различных областях, таких как торговля, экономика, сельское хозяйство и здравоохранение. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Mehr News Agency

Раиси сделал это замечание во время встречи с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом в Тегеране.

Президент отметил, что отношения Тегерана и Гаваны носят стратегический характер, подчеркнув, что обе страны могут достичь самообеспеченности в производстве ключевых продуктов, полагаясь на свои внутренние возможности.

Президент Ирана также заявил, что в настоящий момент существуют основания для сотрудничества его страны с латиноамериканскими государствами, сообщив, что такое взаимодействие поможет как Ирану, так и этим странам добиться экономического роста.

Раиси отметил, что Иран планирует развивать связи с любой независимой страной, включая Кубу, которая противостоит чрезмерным требованиям высокомерных держав.