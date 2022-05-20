Каракас, 20 мая, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал бустерную прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник Лайт».

Twitter.com/NicolasMaduro Николас Мадуро

Об этом глава государства заявил 19 мая в видеообращении, которое транслировалось в его микроблоге. Кроме того, венесуэльский лидер сообщил, что его супруга также ревакцинировалась от COVID-19. По словам Мадуро, важно, чтобы все граждане Венесуэлы получили бустерные дозы вакцины от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Каракас прибыла заключительная партия из российской вакцины от гриппа для жителей Венесуэлы. В состав груза вошло 2,5 млн доз препарата.