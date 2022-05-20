Куала-Лумпур, 20 мая, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались трое пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 633 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 2123 случая локального распространения коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Малайзии выявили 4 485 419 носителей SARS-CoV-2.

Отмечается, что к 20 мая в королевстве уже выздоровели и выписались из медицинских учреждений 4 419 997 пациентов. В настоящее время в Малайзии числится 29 789 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 35 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, из них 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.