Южно-Сахалинск, , 06:52 — REGNUM На Сахалине и Курилах с 20 по 25 мая прозвенят последние звонки для выпускников, сообщили в правительстве островного региона.

Последний звонок

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«Представляю, сколько разных чувств испытывают будущие выпускники в этот момент. С одной стороны, расставаться со школой и беззаботной порой волнительно. С другой — перед ребятами открывается множество возможностей, и, я верю, что наши дети непременно ими воспользуются и найдут свой путь.

Как губернатору, мне бы, конечно, хотелось, чтобы как можно больше молодых людей остались в родном регионе, получили здесь качественное образование и стали востребованными специалистами. Для этого мы создаем все необходимые условия», — сказал в своём поздравлении выпускникам губернатор Валерий Лимаренко.

Он отметил, что сахалинские высшие и средние учебные заведения предлагают обучение по 130 специальностям, профессиям и направлениям подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, последние звонки в школах Иркутской области пройдут в традиционном очном формате, но с обязательным соблюдением всех противоэпидемических требований.