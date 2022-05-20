Бразилиа, 20 мая, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Прибыть в Бразилию для встречи с президентом страны Жаиром Болсонару запланировал американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск. Об этом 19 мая сообщает газета Globo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

В графике Болсонару нет упоминания о встрече с Маском, но сам глава Бразилии упоминал в ходе еженедельной трансляции в социальных сетях о своём намерении встретиться с «очень важным человеком с мировым признанием, который приедет и предложит помощь Амазонии». Имени иностранного гостя бразильский лидер при этом не упоминал.

По данным издания, визит Маска связан с договорённостями, достигнутыми в результате встречи с бразильским министром связи Фабио Фариа, которая состоялась в ноябре 2021 года в американском Остине. Тогда глава минсвязи Бразилии заявил об участии компании SpaceX, принадлежащей Маску, в проектах правительства Бразилии по обеспечению интернет-связью сельских школ, а также по сохранению дождевых лесов Амазонки.

Сам Фариа объявил в Twitter об участии Болсонару и ряда глав министерств в мероприятии, посвящённом Амазонии. По словам Фариа, речь пойдёт о сохранении уникального региона, а также о проблемах образования и обеспечения связью.

«Цель министерства связи — обеспечить до конца года 100% подключение школ и сделать так, чтобы технологии встали на помощь сохранению Амазонии», — уточнил Фариа.

В частности, речь пойдёт об использовании технологий Starlink.