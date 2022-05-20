Вашингтон, 20 мая, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Министр обороны Испании Маргарита Роблес встретилась со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Пентагоне. Об этом пишет агентство EFE.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес

Стороны проанализировали подготовку к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня, на котором будут заложены основы Североатлантического альянса на следующие десять лет.

Роблес прибыла в Пентагон после посещения Арлингтонского национального кладбища под Вашингтоном, где она приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.