Канберра, 20 мая, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Первый на территории Австралии случай заболевания человека оспой обезьян зафиксировали в штате Новый Южный Уэльс, 20 мая сообщило на своем сайте министерство здравоохранения региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Медики

Пациентом является 40-летний мужчина, который несколько дней назад вернулся в страну из Европы. Он самостоятельно обратился к медикам, которые после подтверждения диагноза изолировали носителя, а также членов его семьи.

Главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант заявил, что оспа обезьян не является эндемичной для Австралии. Вместе с тем случаи заболевания «время от времени выявляются у лиц, вернувшихся из ряда стран Африки, а также у владельцев завезенных в страну домашних животных».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая издание El Pais распространило информацию о том, что власти Испании собираются закупить несколько тысяч доз вакцины от оспы, которая одобрена для применения в борьбе против оспы обезьян.