Тбилиси, 20 мая, 2022, 23:15 — ИА Регнум. На грузинском полигоне Орполо проходят командно-штабные учения «Гелати 2022», сообщает 19 мая sknews. ge.

President.gov.ge Грузинские солдаты

Учения организованы западным командованием сил обороны Грузии и объединённым центром подготовки и оценки НАТО-Грузия (GTEC). На учениях присутствовал министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.

«Ротная тактическая группа 32-го пехотного батальона 3-й пехотной бригады успешно провела оборонительную операцию. Пехота поддерживалась зенитными, артиллерийскими, инженерными, механизированными, танковыми и противотанковыми подразделениями.

В учениях также участвовали вертолеты Ми-24 и UH-1 «Ирокез» (UH1). Целью учений является совершенствование процедур управления и контроля во время планирования и выполнения оборонительных операций штабом бригады», — говорится в сообщении министерства обороны.

По данным министерства, в учениях приняли участие заместитель командующего силами обороны бригадный генерал Джони Татунашвили и начальник западного командования бригадный генерал Коба Григолия.

В учениях принимают участие западное командование, командование учений и военного образования, командование авиации и противовоздушной обороны, 10-я кадрированная бригада Национальной гвардии, командование материально-технического обеспечения войск, батальон Сил специальных операций, батальон военной полиции, департамент специальных задач МВД, департамент охраны объектов, департаменты охраны границы и береговой охраны пограничной полиции.