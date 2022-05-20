Манагуа , 20 мая, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Империалистические страны должны оставить в покое правительство Никарагуа. Об этом заявила в ходе своего ежедневного обращения вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, сообщает агентство EFE.

Cancillería Ecuador Росарио Мурильо и Даниэль Ортега

«Оставьте нас в покое, мы ни на кого не нападаем, мы не экспортируем войны, мы не пытаемся расширить границы, мы не отбираем достояние ни у одного народа, ни у одной страны», — сказала Мурильо.

Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега отказался от участия в Саммите Америк в США.