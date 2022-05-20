Штутгарт, Германия, , 06:42 — REGNUM Автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года производства ушел с молотка в Германии за рекордную стоимость 135 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома Sotheby’s.

Джип Mercedes pyntofmyld

Сообщается, что торги проводились 5 мая в музее Mercedes-Benz в Штутгарте. При этом стоимость лота достигла рекордно высоких значений по сравнению с другими аукционами по продаже автомобилей. В частности, окончательная стоимость Mercedes-Benz превысила более чем на 90 млн евро сумму, которую отдали за предыдущего рекордсмена — автомобиль Ferrari 250 GTO 1962 года производства.

Отмечается, что проданный автомобиль является одним из двух прототипов, разработанных гоночным отделом автоконцерна Mercedes-Benz. Ряд ценителей считают, что именно этот автомобиль является одним из лучших образцов инженерии и дизайна. Вырученные от продажи лота средства пойдут на создание международного «Фонда Mercedes-Benz».