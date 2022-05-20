Йокосука, Япония, , 06:40 — REGNUM Атомный авианосец ВМС США «Рональд Рейган» 20 мая покинул американскую базу Йокосука, расположенную в соседней с Токио префектуре Канагава, и направился на патрулирование близлежащих вод. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Авианосец «Рональд Рейган» (сс) Official U.S. Navy Page

21 мая место «Рональда Рейгана» в порту базы Йокосука займёт американский атомный авианосец «Авраам Линкольн».

По мнению агентства, действия американских и японских военных свидетельствуют о наращивании сотрудничества между странами на фоне возрастающей активности Китая в регионе и ситуации вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Восточно-Китайском и Японском морях в апреле прошли крупномасштабные учения ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем «Авраам Линкольн» совместно с вооружёнными силами Японии.

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