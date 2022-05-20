Село Чагда, Якутия, 20 мая, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Интенсивное таяние снега привело к резкому подъему уровня воды на реке Чагдинка у села Чагда Кобяйского района Якутии. Произошло подтопление дворовых территорий, находящихся в низменности, сообщает оперативный штаб республики.

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На утро 20 мая подтопленными остаются пять дворов. Жильцы заблаговременно отселены по родственникам и знакомым. За сутки уровень воды поднялся на 7 см от условной метки, на 42 см с начала наблюдения.

Населению, попадающему в зону возможного подтопления, предлагают переселение в пункт временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, село Хоринцы в Якутии освобождено от воды.