Веллингтон, 20 мая, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 7800 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Bernard Spragg. NZ Новая Зеландия

Из них 2755 случаев зафиксированы в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции. При этом случаи заражения выявлялись и в других регионах страны. Отмечается, что еще 99 инфицированных выявили на границе при въезде на новозеландскую территорию. Также за минувшие сутки в стране скончались 17 пациентов с COVID-19.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечится 401 пациент с коронавирусной инфекцией. При этом 14 из них находятся в отделениях реанимации. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 1 082 993 носителей SARS-CoV-2.