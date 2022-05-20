Москва, , 06:35 — REGNUM Сегодня говорить о том, что коронавирус уйдёт насовсем, не приходится. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова Government.ru

«Мы надеемся, что да. [Конец] именно пандемии, но не уход вируса. Вирус останется, он есть, он присутствует сегодня. И сегодня у кого-то из тех, кто нас видит и слышит, есть знакомые и родственники, которые болеют. Поэтому говорить о том, что вирус уйдет, — нет», — сказала Попова.

Она не исключила, что коронавирус станет уже не пандемическим, а эпидемическим проявлением вируса: «Но то, что вирус с нами надолго, если не навсегда, это совершенно очевидно».