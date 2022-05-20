Москва, 20 мая, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В связи с переходом коронавируса в разряд сезонных инфекций новая волна заболевания может накрыть Россию осенью 2022 года. Об этом РИА Новости заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«В связи с тем, что COVID-19 всё больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью», — сказала Пшеничная.

По её словам, именно в осеннее время происходит сезонный подъём заболеваемости рядом респираторных инфекций, в числе которых и сезонные коронавирусы.