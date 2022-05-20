Москва, 20 мая, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Доллар США способен подорожать до 80 рублей и больше, если на 20-30% сократится норма обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Такой прогноз был дан экономистом агентству «Прайм». Однако, по мнению эксперта, в текущих обстоятельствах курс рубля может измениться, но не значительно, из-за решения Банка России снять ограничения на продажу гражданам наличной валюты, что не распространяется на евро и доллар.

Он напомнил, что ранее Центробанк уже предпринял ряд действий, которые влияют на финансовую систему страны.

«Ранее Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль», — сказал Сыроваткин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Шукран Артемов заявил, что у рубля есть все шансы дойти до отметки 60 рублей за американский доллар на фоне того, что все больше иностранных компаний переходят на рублевую оплату газа из России.