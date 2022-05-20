Москва, 20 мая, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Коронавирус уже можно отнести к сезонным респираторным вирусным инфекциям. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

«Мы очень надеемся, что нам удастся сказать — и у нас не будет оснований для чего-либо другого, — что сезон острых респираторных вирусных инфекций, к которым сегодня уже вполне можно отнести и новый коронавирус, заканчивается», — сказала Попова.

Окончательная позиция Роспотребнадзора, по её словам, будет сформирована по итогам эпидемического сезона.

При этом Попова подчеркнула стабилизацию ситуации с коронавирусом в России — в частности, она отметила снижение заболеваемости COVID-19 уже тринадцатую неделю: «Мы очень внимательно следим за ситуацией, особенно в послепраздничные дни, когда было большое количество контактов, большой объем миграции».