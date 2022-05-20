Петропавловск-Камчатский, 20 мая, 2022, 06:26 — ИА Регнум. На Камчатке в Быстринском районе с 20 мая ввели особый противопожарный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Vk.com/minprirodyrme Лесной пожар

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Специальный режим введен для предупреждения и недопущения возникновения природных возгораний. В этот период населению запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать сухую траву, мусор, осуществлять сельскохозяйственные палы. За нарушение правил противопожарного режима предусмотрены штрафы — 4-5 тыс. рублей — на граждан, 20-40 тыс. рублей — на должностных лиц и 300-500 тыс. рублей — на юридических.

«В связи с действием особого противопожарного режима, пожарные посты приведены в повышенную готовность с целью незамедлительного реагирования в случае возникновения природных пожаров», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на утро 20 мая действующих лесных пожаров не зарегистрировано.