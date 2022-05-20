Киев, , 06:26 — REGNUM Искоренить понятие «русские», дерусифицировать Донбасс и Харьковскую область захотел Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление он сделал 19 мая в эфире телемарафона, сообщает «Страна. ua».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Подоляк пояснил, что для него лично «освобождение» Херсонской области является принципиальным вопросом и сделать это, по его мнению, нужно как можно жёстче. Также он планирует «освободить» акваторию Азовского моря, и ратует за то, чтобы в Харьковской области, а также в Луганской и в Донецкой Народных Республиках забыли слово «русские», и призвал к тому, чтобы власти ЛНР и ДНР физически перестали существовать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы ДНР Дениса Пушилина, заявления о контрнаступлении киевских боевиков являются лишь фантазией президента Украины Зеленского и западных СМИ. По оценкам Пушилина, украинские нацисты не располагают нужными силами.

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