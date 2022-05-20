Олёкминск, Якутия, , 06:28 — REGNUM Село Хоринцы в Якутии освобождено от воды, сообщил 20 мая оперативный штаб республики.

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«Вечером 19 мая в целях разрушения ледовых заторов на реке Лена ниже посёлка Хоринцы проводились взрывные работы. По состоянию на 10:00 20 мая уровень воды составляет 768 см при критическом 1000 см, населённый пункт полностью освободился от воды, подтопленных домов и дворовых территорий нет», — заверили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии 19 мая ввели режим ЧС в селе Хоринцы Олекминского района.