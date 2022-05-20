Бразилиа, 20 мая, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск проведёт встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Об этом пишет издание Globo.

JD Lasica from Pleasanton, CA, US Илон Маск

Отмечается, что в графике Болсонару данной встречи нет, однако в ходе еженедельного онлайн-выступления в соцсетях бразильский лидер заявил, что ему предстоит встреча «с очень важным человеком, имеющим мировое признание, который приедет предложить помощь нашей Амазонии», не уточнив при этом имени гостя.

Издание отмечает, что в ходе встречи 20 мая стороны обсудят процесс использования технологий Starlink, а также проекты правительства Бразилии по обеспечению интернетом региональных школ и сохранению экваториальных лесов Амазонии. Соответствующие договорённости были достигнуты ещё осенью 2021 года в ходе встречи в США главы минсвязи Бразилии Фабиу Фарии и Илона Маска.

Детали встречи бразильских властей и Илона Маска держатся в тайне, уточняет газета. Однако, по её информации, мероприятие состоится в отеле Fasano Boa Vista в штате Сан-Паулу в рамках обеда с участием Маска, бразильского руководства и бизнесменов Бразилии.