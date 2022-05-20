Исламабад, , 06:17 — REGNUM Солдат пакистанской армии погиб в результате взрыва в районе Южный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил республики.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, террористы заминировали дорогу по пути следования военной колонны. В результате взрыва самодельного взрывного устройства погиб один военнослужащих армии Пакистана. В настоящее время в районе, где произошел теракт, проводится зачистка. Пакистанские военные ведут поиск террористов.

В пресс-службе добавили, что в другом регионе военным удалось ликвидировать одного террориста. По их сведениям, перестрелка произошла в районе Мир-Али.