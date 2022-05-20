Исламабад, 20 мая, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Солдат пакистанской армии погиб в результате взрыва в районе Южный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По предварительным данным, террористы заминировали дорогу по пути следования военной колонны. В результате взрыва самодельного взрывного устройства погиб один военнослужащий армии Пакистана. В настоящее время в районе, где произошел теракт, проводится зачистка. Пакистанские военные ведут поиск террористов.

В пресс-службе добавили, что в другом регионе военным удалось ликвидировать одного террориста. По их сведениям, перестрелка произошла в районе Мир-Али.