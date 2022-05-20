Саратов, 20 мая, 2022, 06:20 — ИА Регнум. За счёт средств областного бюджета в Саратове планируется реконструировать ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» на улице Вольская, 6. Начальная цена соответствующего тендера, итоги которого должны подвести 25 мая 2022 года, составит 866 089 696,17 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на госзакупки.

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По контракту планируется весомый аванс — 80%. Срок окончания работ — 31 декабря 2023 года.

Заказчиком выступает государственное казённое учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства».

По данным документации, реконструкция запланирована в рамках федерального проекта «Развитие детского здоровья, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», госпрограммы Саратовской области «Развитие здравоохранения».

Напомним, тем временем в Костроме в июле 2022 года планируют открыть центр амбулаторной онкологической помощи.