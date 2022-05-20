Тбилиси, , 23:12 — REGNUM Леван Мамаладзе, бывший депутат грузинского парламента, губернатор региона Квемо-Картли и один из ближайших соратников Эдуарда Шеварднадзе, вернулся в Грузию, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Леван Мамаладзе levanmamaladze.blogspot.ru

«Я вернулся на родину спустя 19 лет… Я не собираюсь заниматься политикой. Я хочу сказать вам, что быть в политике — это бороться за власть. Я был у власти, занимал должности. Я дважды был членом парламента, я был губернатором, я руководил крупнейшей фракцией в парламенте Грузии, и теперь у меня нет никакого желания бороться в правительстве. Итак, я не собираюсь возвращаться в политику, но я буду с политикой. А это значит, что благодаря своей работе я помогу государству укрепиться…» — сказал Мамаладзе.

Напомним, что после прихода к власти Михаила Саакашвили Мамаладзе подвергся преследованиям, вынужден был покинуть Грузию и много лет жить в эмиграции на Украине и в России.