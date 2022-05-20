Екатеринбург, , 06:10 — REGNUM В Свердловской области единый государственный экзамен будут сдавать более 19 тыс. учащихся. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе откроется 192 пункта его проведения. Все они укомплектованы необходимым и обеспечены бумагой. В организации и работе пунктов задействованы почти 8 тыс. педагогов.

Кроме стационарных будут действовать мобильные и специальные пункты. Такие откроются в центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы №1 и в подразделениях ФСИН. Кроме того, ЕГЭ смогут сдать подростки, находящиеся на домашнем обучении, которые не могут посещать школу по медицинским показаниям.