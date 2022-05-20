Хабаровск, 20 мая, 2022, 06:13 — ИА Регнум. В Хабаровском крае план посева ранних зерновых культур выполнен на 94%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Светлана Шаповалова Поля зерновых в Хабарском крае

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Хозяйства края также наращивают темпы сеяния кормовых — однолетних и многолетних трав, кукурузы. Аграрии сеют сою и садят картофель.

По предварительной оценке, в этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 62 тыс. га. В том числе: зерновые — 10,5 тыс. га, соя — 35 тыс. га, картофель — 6,9 тыс. га, овощебахчевые культуры — 2,6 тыс. га и кормовые культуры – 7 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области аграрии выполнили уже больше половины плана по посевной.