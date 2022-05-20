Москва, , 06:01 — REGNUM Готовность принять главу палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в Москве подтвердил замглавы МИД России Михаил Богданов 19 мая в беседе с РИА Новости в кулуарах саммита «Россия-Исламский мир: KazanSummit 2022».

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил Богданов, согласованных дат возможного визита пока нет. Москва готова принять делегацию, но, по словам дипломата, время ещё не согласовано.

Богданов уточнил, что о возможности визита главы ХАМАС шла речь, когда в Москве присутствовал Замглавы политбюро движения ХАМАС за рубежом Муса Абу-Марзук.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Богданов в начале мая провёл встречу в российском МИД с делегацией ХАМАС. По итогам встречи было заявлено, что Москва готова предоставить площадку для проведения межпалестинской встречи. Со своей стороны Муса Абу-Марзук, возглавлявший делегацию, указал, что переговоры в Москве смогут объединить палестинские фракции.

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