Париж, 20 мая, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Рекордная сумма в размере $100 млрд долларов может быть получена Россией за поставки газа в Европу по итогам 2022 года из-за резкого подорожания голубого топлива, пишет обозреватель Винсент Колен в статье для французского издания Echos.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Журналист сослался на прогноз аналитиков Citi. Колен отметил, что названная сумма, которая почти в два раза превышает прошлогоднюю, не включает доходы от нефти, угля и других видов топлива.

Он подчеркнул, что несмотря на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго» страны ЕС ежедневно выплачивают России за газ $200 млн. Обозреватель считает, что Москва одержала победу на первом этапе «энергетического сражения», поскольку частичное падение объемов потребления со стороны Евросоюза будет компенсировано за счет высоких цен на голубое топливо.

Кроме того, по словам Колена, сверхприбыль, полученная Газпромом, позволила уже в полной мере окупить затраты на строительство газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля агентство Bloomberg передало, что Россия в 2022 году может получить от экспорта энергоносителей рекордные $321 млрд при условии отсутствия эмбарго на их импорт.