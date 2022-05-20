Посёлок городского типа Чокурдах, Якутия, 20 мая, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Новые канализационно-очистные сооружения (КОС) в посёлке Чокурдах планируют построить с привлечением федеральных средств. Проектно-сметная документация готова и в скором времени будет отдана на госэкспертизу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Yarregion.ru Очистные сооружения

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Нынешние очистные сооружения в посёлке находятся в неудовлетворительном состоянии, здание 90-х годов постройки аварийное и восстановлению не подлежит.

Строительство новых КОС производительностью 800 кубометров в сутки обеспечит безопасную для окружающей среды очистку сточных вод.

В рамках инвестпрограммы в сфере водоснабжения и водоотведения в 2021 году разработана проектно-сметная документация нового объекта. Его планируется построить с помощью инфраструктурных займов Фонда содействия реформирования ЖКХ.

Проект уже получил положительное заключение инженерных изысканий и результатов историко-культурной экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь объектов очистки сточных вод намерены ввести в эксплуатацию в текущем году в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» в Самарской области.