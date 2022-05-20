Екатеринбург, 20 мая, 2022, 05:57 — ИА Регнум. В Свердловской области аграрии выполнили уже больше половины плана по посевной. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Картофель

Всего засеяно 251 тыс. гектаров. План составляет 482 тыс.

Посевная в 2022 году началась позднее на восемь-десять дней, так как в регионе стояла влажная и холодная погода. Но, несмотря на это обстоятельство, темпы проведения посевной хорошие, отмечает первый замминистра АПК и потребительского рынка региона Сергей Шарапов.