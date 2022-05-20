Петропавловск-Камчатский, 20 мая, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Власти Камчатки рассчитывают на значительное увеличение туристического потока в регион и предпринимают меры для того, чтобы обеспечить высокое качество туристского продукта и открыть край для каждого жителя России, об этом в эфире программы «Камчатка. Главное за неделю» 20 мая сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«Камчатский край всеми воспринимается как один из наиболее привлекательных туристических регионов России. В условиях закрытия значительной части границ в 2022 году мы уже видим очень высокий спрос на туристический продукт именно на Камчатку. Большая работа проводится для того, чтобы соответствовать спросу. Не менее важна, не побоюсь этого слова, социальная ответственность, чтобы в этой непростой ситуации дать возможность каждому россиянину увидеть жемчужину нашей страны — Камчатку. Это наша большая задача», — сказал Солодов.

В летний период компания «Аэрофлот» будет выполнять ежедневно три рейса по маршруту Москва — Петропавловск-Камчатский — Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» 20 апреля рекомендовал всем, кто ещё не был на Камчатке, посетить этот регион.