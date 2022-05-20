Москва, 20 мая, 2022, 05:46 — ИА Регнум. В пятницу, 20 мая, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +13… +15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Весна в Москве. Зарядье

В ночь на 21 мая в Москве также без осадков. Температура воздуха +2… +4 °C.

Ветер северный 6−11 м/с, ночью — юго-восточный, восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +11… +16 °C днём. Ночью — +0… +5 °C, местами заморозки до −1 °C.

В субботу, 21 мая, днём в столице ожидается +14… +16 °C, по области +11… +16 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °C.

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