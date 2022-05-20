Петропавловск-Камчатский, , 05:38 — REGNUM Жители Луганской и Донецкой Народных Республик теперь могут самостоятельно делать выбор и решать телевидение на каком языке им смотреть. Ранее власти Украины незаконно лишили их права узнавать новости на русском языке, такое мнение высказал директор камчатской телекомпании Алексей Костылев.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Ранее оно было отключено, нацисты объясняли это тем, что русский язык несёт разрушающее действие. Теперь у людей, которые проживают как в Донецкой, так и Луганской республиках, на освобождённых территориях, есть возможность выбирать новости из разных источников, формировать своё мнение, смотреть либо на русском, либо на украинском языке, такого выбора их лишали власти. Теперь человек делает сам выбор», — цитирует Костылева пресс-служба правительства Камчатки.

Ещё один важный показатель возвращения Донбасса к мирной жизни то, что жители смогли достойно отметить День Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд населённых пунктов ДНР обстреляли украинские вооружённые формирования вечером 19 мая.